شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق مختلفة عشان تعالجى حروق المطبخ بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحروق البسيطة واحدة من المشاكل التى نواجهها دائما وخصوصا النساء فقد يتعرضن للحرق يوميا اثناء إعداد الطعام والوقوف لفترات طويلة أمام النار، وهنا لا بد أن تعرف السيدات كيف تتعامل مع الحرق حتى لا يترك اثر على بشرتهن، لذلك نقدم بعض النصائح لعلاج الحروق وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

1: ينصح باستخدام المياه الباردة فورا بعد التعرض للحرق وذلك لتخفيف التهاب المنطقة المصابة ولكن ابتعد عن استخدام الثلج.

2: يحتوى الخل على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تخفيف الألم والتخلص من الاحمرار والالتهاب وذلك عن طريق وضع الخل على المنطقة المصابة.

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حروق الجلد

3:ينصح بوضع العسل الابيض على المنطقة المصابة بالحرق وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تهدئة الألم والتخلص من الالتهاب.

4:تحتوى أكياس الشاى على بعض الخصائص المسكنة للألم والتى تحد من الالتهاب، وذلك ينصح بوضع أكياس الشاى على المنطقة المصابة بالحرق لمدة خمس دقائق.

5:ينصح باستخدام عصير البصل على مكان الالتهاب للتخلص من الاحمرار والالتهاب كماانه يساعد على تسكين الألم.