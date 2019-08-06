شكرا لقرائتكم خبر عن صوتك حلو وبتغنى.. 5 سوائل لازم تشربها قبل ما تطلع على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بدل الاحراج على المسرح اشرب حاجة دافية"، من النصائح التى يسمعها المطربون دائما، فهناك العديد من السوائل الطبيعية الدافئة التى تعزز صحة الأحبال الصوتية وتساعد على علاج بحة الصوت.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن هناك بعض السوائل الطبيعية التى ينصح بتناولها قبل الغناء ومنها



سوائل دافئة

الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تعزيز صحة الاحبال الصوتية وعلاج بحة الصوت، وذلك عن طريق على الزنجبيل وتناوله يوميا قبل النوم أو قبل الغناء.

Advertisements

الينسون

من أشهر الاعشاب الطبيعة الغنية بالخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة الأحبال الصوتية وتساعد على تحسين وجودة الصوت وعلاج البحة.

الليمون المغلى

يحتوى الليمون على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم كما أنها تحافظ على صحة الاحبال الصوتية.

القرفة

من الطرق الطبيعية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على علاج الالتهاب والتخلص من بحة الصوت، فينصح بتناول القرفة يوميا لتحسين جودة الصوت.