شكرا لقرائتكم خبر عن حامل وخايفة على نفسك.. حاجات لازم تعمليها وانتى فى الحج لتجنب الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر فترة الحمل من أهم وأخطر الفترات التى تمر بها السيدات وفيها لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة والحرص على عدم بذل مجهود يؤثر عليها هى والجنين.

ومع بداية موسم الحج ينصح السيدات الحوامل باتباع بعض النصائح للوقاية من التعب والإرهاق الشديد أثناء أداء المناسك وحسب ما ذكره موقع girlswanderlust فإن أبرز هذه النصائح هى:

1:ينصح بوضع الأدوية الخاصة بك فى شنطة السفر وخصوصا أدوية "الغثيان، المكملات الغذائية، أدوية الحموضة والمطهر المعوى، وحقن التثبيت"، وذلك للوقاية من الإجهاض والتعب.



حامل

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2:ينصح بارتداء الملابس الفضفاضةالواسعة والفاتحة اللون وذلك لحمايتك من ضربة الشمس والإجهاد الشديد اثناء أداء المناسك.

3:ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وخصوصا العصائر المثلجة وذلك للوقاية من الجفاف وضربة الشمس.

4:لا بد من اخذ التطعيمات قبل السفر وخصوصا لقاح الحمى الشوكية للوقاية من الفيروسات والعدوى.

5: ينصح الحوامل بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة للوقاية من العدوى والتعب الشديد.