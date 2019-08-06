شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. الأسبرين العلاج السحرى للآلام.. خطر يصيبك بنزيف حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"خد اسبرين وهترتاح"، جمله تتركرر كثيرا فى معظم المنازل المصرية البسيطة، فهناك اعتقادات أن الأسبرين هو العلاج السحرى لكل الأمراض مثل الصداع والأم المتفرقة بأنحاء الجسم وأى شعور بالألم يكون له علاج واحد وهو الأسبرين، ولكن الافراط فى تناوله خطر يداهم الصحة، وقد يؤدى إلى عواقب وخيمة مثل زيادة سيولة الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لما ذكره موقع" " healthline، فكان هناك معتقدات خاطئة لسنوات طويلة بأن الاستخدام اليومي للأسبرين يساعد في منع النوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن أثبتت دراسة حديثة حقيقة أكذوبة الأسبرين فأنه ليس دائما مفيد كما كان يعتقد البعض ولكنه قد يؤدى إلى مشاكل خطيرة مثل الاصابة بنزيف حاد.

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اسبرين

وأصدرت جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب ارشادات هامة أكدت فيها أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين أصيبوا بأزمة قلبية والأشخاص الذين لديهم خطر نزيف أعلى لا يجب أن يتناولوا الأسبرين.

يجب أن يأخذ القرار الطبي بشأن علاج الأسبرين في الاعتبار عدة عوامل، مثل عمر المرضى وتاريخهم السابق من أمراض القلب وخطر النزيف والاستخدام المصاحب لمخففات الدم الأخرى.