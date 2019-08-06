شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مرض القوباء.. بكتيريا تصيب الجلد وسريعة العدوى والان مع تفاصيل الخبر



قوباء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وذلك لأسباب كثيرة منها ضعف المناعة، وهناك كم هائل من أمراض الأطفال وفقا لما ذكره موقع"مايو كلينك"، منها القوباء..

ويعتبر القوباء من أشهر الأمراض التى تصيب الأطفال وهو عبارة عن عدوى الجلد البكتيرية المعدية شائعة بين الأطفال من سن 2 إلى 6 سنين، قابلة للانتقال بشكل سريع من شخص لآخر، و البالغون قد يصابون بها أيضاً.

تظهر القوباء على الجلد على هيئة بقع صغيرة أو قروح ممتلئة بالسائل، وتكون قشرة باللون العسلى ، و ملامسة هذا الجزء قد يسبب انتشار المرض لأجزاء أخرى من الجسم ، و كذلك انتقاله لأشخاص أخرى.

وفى الغالب يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية وبعض المسكنات والادوية التى تحد من الألم والالتهاب، لكنها تشفى دون ترك ندبات وراءها على الجلد .