ما لا تعرفه عن مرض القوباء.. بكتيريا تصيب الجلد وسريعة العدوى

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قوباء
ويعتبر القوباء من أشهر الأمراض التى تصيب الأطفال وهو عبارة عن عدوى الجلد البكتيرية المعدية شائعة بين الأطفال من سن 2 إلى 6 سنين، قابلة للانتقال بشكل سريع من شخص لآخر، و البالغون قد يصابون بها أيضاً.
تظهر القوباء على الجلد على هيئة بقع صغيرة أو قروح ممتلئة بالسائل، وتكون قشرة باللون العسلى ، و ملامسة هذا الجزء قد يسبب انتشار المرض لأجزاء أخرى من الجسم ، و كذلك انتقاله لأشخاص أخرى.
وفى الغالب يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية وبعض المسكنات والادوية التى تحد من الألم والالتهاب، لكنها تشفى دون ترك ندبات وراءها على الجلد .
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