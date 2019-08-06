شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك من نظافة أكلك وشربك.. جرثومة المعدة خطر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أخطر الأمراض التى قد تصيب الطفل نتيجة لتناول أطعمة غير نظيفة، وقد تسكن تلك الجرثومة معدة الطفل وتصيب بطانتها الداخلية بالتهابات دون أن تعلم الأم أن ما يصيب طفلها من آلام سببه تلك الجرثومة.

ووفقا لما ذكره موقع "healthline" فإن جرثومة المعدة قد تصيب الأطفال والكبار بسبب المياه الملوثة أو تناول الأطعمة غير المعلومة المصدر، الأمر الذى قد يؤدّى للإصابة بالعديد من الأعراض التى تتطلب تدخلا علاجيّاً فورياً.



جؤثومة المعدة

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جرثومة المعدة والتى تحمل الاسم العلمى "بكتيريا هيلوكابتر بيلوري" هى نوع من الميكروبات الحلزونيّة الشكل تنتمى لأنواع البكتيريا المتعددة، ومن ثم تتسبّب فى إصابة الأغشية الداخلية للمعدة وبطانتها بالتهابات حادة ومزمنة، بالإضافة إلى أنها قد تصيب أى إنسان ولا تستهدف فئة عمرية محددة، وجرثومة المعدة تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة والتهابها.

تنتقل عدوى الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق الفم، حيث تدخل عن طريق الطعام والشراب والأيدى والأدوات الملوثة للفم مباشرة، وتستقر فى المعدة والأمعاء وتقوم تلك الجرثومة بإفراز مواد تضعف الأغشية المخاطية والواقية لجدران المعدة العضلية أو الأمعاء الدقيقة، مما يضاعف تأثير الأحماض التى تفرزها المعدة على جدرانها محدثة إلتهاب حاد في تلك المنطقة.

وهناك أعراض رئيسية شائعة للإصابة بجرثومة المعدة وهى انتفاخ البطن، عسر الهضم، فقدان الشهية، نقص الوزن، الغثيان والقيء.