شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى التين الشوكى.. الإفراط فيه يسبب هذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التين الشوكي معشوق الجماهير، يفضله الصغار والكبار، فهو من الفواكه الصيفية التي تعطى إحساسا بالانتعاش والترطيب نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يحمل فوائد صحية هامة لصحة الجسم، ووفقا لموقع "webmed" فإن الإفراط فى تناول التين الشوكى لبعض الفئات المرضية قد يؤدى إلى حدوث مشاكل صحية.

فالبرغم من فوائده الهامة إلا أنه قد يمثل مشكلة لبعض الأشخاص ممن يعانون من مشاكل صحية أخرى قد تزيد بتناول التين الشوكى، أهمها أن يحتوي على بذور صعبة الهضم، مما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك عند الإفراط في تناوله.



تين شوكى

أضرار الإفراط فى تناول التين الشوكى:- الغثيان. أضرار الإفراط فى تناول التين الشوكى:- الغثيان.

- الانتفاخ.

- انسداد الأمعاء.

- زيادة حجم البراز.

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ـ ولمرضى السكر يجب عدم الافراط فى تناول التين الشوكى خاصة بعد تناول أدوية السكر لأنه يخفض مستويات السكر بالدم .

أما فوائد التين الشوكى للصحة فعديدة وأهمها احتواؤه على نسبة عالية من الألياف، التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء،و يساهم في التقليل من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، غنى بالزنك، والسيلنيوم، والحديد، وجميعهم من العناصر التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم.