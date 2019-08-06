12 طريقة لتقوية الذاكرة.. أبرزها الرقص والنوم مبكرا

تُظهِر التطوّرات في مجال علم الأعصاب أن أدمغتنا تمتلك القدرة على التكيُّف بصرف النظر عن عمرنا، لذا يجب الحفاظ عليها وتقويتها وممارسة التمارين الخاصة بها.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أطباء في علم النفس 12 طريقة مذهلة، لم تكن تتوقعها، من شأنها تحسين ذاكرتك وتقوية عقلك، نستعرضها فيما يلي:

1- الرقص



يتعلّم الأشخاص الذين يرقصون التسلسلات المعقدة، ويختبرون وعيهم المكاني، كما تزداد قدرتهم على الاستجابة السريعة.

وهذا يساعدهم في أداء المهمات المعرفية المعقدة والصعبة بأسلوب أفضل.

2- النوم قبل الـ10 مساء

النوم ضروري لصحة الدماغ. أثناء النوم تعمل خلايا الجسم على إزالة السموم وإعادة تنشيطها، وخلايا المخ لدينا ليست استثناء.

3- مبادلة اليدين

استخدام يدك التي لا تستخدمها بكثرة عادة، لتنظيف أسنانك أو التقاط أشياء، يتطلب أن يولي المخ اهتماماً وثيقاً بسلوك غير واعٍ، بشكل طبيعي.

وهو الذي يحفّز التفاعل بين نصفيْ الكرة المخية، ما يعني تطوير مسارات عصبية جديدة.

4- استمتع بالطعام الحريف

قال باحثون من جامعة ساوثهامبتون إن خصائص الكركمين المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، الموجودة في الكركم الهندي، يمكن أن تمنع موت خلايا الدماغ.



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5- اذهب إلى طبيب الأسنان

قد تسبّب البكتيريا، التي تؤدي إلى أمراض اللثة، استجابةً مناعيةً في المخ تدمّر الخلايا العصبية، ويمكن أن ينجم عنها أعراض مثل فقدان الذاكرة.

6- تسوّق عبر الإنترنت

ذكر باحثون أمريكيون من مستشفى "مايو كلينيك" أن استخدام جهاز كمبيوتر في وقت لاحق من العمر يساعد في الحفاظ على ذاكرتك سليمة.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يستعملون جهاز كمبيوتر، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، كانوا أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي خفيف بنسبة 42%.

7- مشاهدة فيديوهات الحيوانات

وجد الباحثون اليابانيون أن نتائج الأداء المعرفي تحسّنت بمعدل 44% بعد أن أمضوا دقائق عدة في البحث عن صور لطيفة للحيوانات.

8- التعامل مع ارتفاع ضغط الدم

9- ابق مشغولا

يعدّ ارتفاع ضغط الدم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر عاملاً خطراً وقوياً للتطور اللاحق لمرض "ألزهايمر" والخرف، لذا يجب عليك فحصه بانتظام.أظهرت الأبحاث أن وظيفة الدماغ تنخفض عندما يتوقف الناس عن العمل، ووجدت دراسة بريطانية حديثة أن الذاكرة قصيرة المدى تنخفض بنسبة 40% تقريباً نتيجة قلة النشاط والعمل.

10- كن مثل"باباي"

أفاد باحثون في شيكاجو بأن تناول جرعة يومية من الخضراوات الورقية كالسبانخ، تماماً مثل الشخصية الكارتونية الشهيرة"باباي" قد يجعل عقلك أصغر بـ١١ عاماً.

ويُعتَقد أن فيتامين (ك) والفولات والمواد الغذائية الأخرى تساعدنا على البقاء أكثر انتباهاً لفترة أطول.

11- حرّك جسمك

لاحظ الباحثون في بيتسبيرج أن المشي السريع مدة ٤٠ دقيقة، ٣ مرات في الأسبوع، زاد من حجم قرن آمون (محور ذاكرة الدماغ) في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٥٥ عاماً.

12- تعلَّم لغة جديدة

أوضح العلماء أن تعلُّم لغة مختلفة له فوائد معرفية عدة.

حاول استخدام تطبيق يستمر في اختبار المفردات الجديدة الخاصة بك على مدار أسابيع عدة، حتى يتم تضمينها في ذاكرتك طويلة المدى.

