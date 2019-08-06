شكرا لقرائتكم خبر عن «نزيف ما بعد الولادة».. رسالة ماجستير في «طب الأزهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الطب جامعة الأزهر رسالة ماجستير بعنوان «التدقيق الإكلينيكي لإدارة النزف الأولي بعد الولادة في مستشفى كفر الشيخ العام»، من إعداد الطالبة سماح مصطفى الغفلول.

تهدف الدراسة إلى «تحسين علاج النزيف ما بعد الولادة في مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق التدقيق الإكلينيكي الذي يساعد على تحسن الأداء وإغلاق الفجوة بين الممارسة الحالية وأفضل المعايير».

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توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها بلوغ «معدل الإصابة بـنزيف الرحمي بعد الولادة بين جميع مجموعات الدراسة نسبة 3.7٪»، وأن «ارتخاء عضلة الرحم بعد الولادة من أهم أسباب حدوث النزيف الأولي بنسبة 73.6٪ من الحالات».

أوصت الدراسة، للوقاية من النزيف الرحمي بعد الولادة، بـ«التعرف على عوامل الخطر المؤدية له، وحسن إدارة المرحلة الثالثة من الولادة، والتشخيص المبكر للنزيف الرحمي وعلاجه».

أوصت الدراسة المستشفيات بـ«مراجعة الموارد المتاحة ضمن مؤسساتها لتصميم أو تعديل بروتوكول موثق متوافق عليه يساعد في الإدارة المثلى لنزيف الرحمي ما بعد الولادة».

مناقشة رسالة ماجستير «نزيف ما بعد الولادة» في «طب الأزهر»