خليه دايما فى أكلاتك..7 فوائد لتناول الكمون على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكمون واحدا من أشهر التوابل التى تستخدم فى إعداد الأكلات المختلفة لمذاقه الطيب والمميز، فضلا عن ذلك يحتوى الكمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والعدوى. وحسب ما ذكره موقع onlymyhealth فإن فوائد الكمون على الصحة هى:

الكمون 1: يحتوى الكمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والأوبئة والعدوى. 2: يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ووقايته من الالتهابات والاضطرابات والقرح. Advertisements 3:يعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم نزرا لاحتوائه على بعض الخصائص لهامة لتعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات. 4:يحتوى الكمون على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من تصلب الشرايين والجلطات. 5:يحد من خطر الاصابة بالوزن الزائد وتراكم الدهون فى الجسم، فهو مفيد لمرضى السمنى وينصح بوضعه فى الوجبات اليومية. 6: يحتوى الكمون على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع والبثور السوداء. 7:يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف، كما بحد من التهابات فروة الراس ويساعد على نموه.

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