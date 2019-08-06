10 فوائد صحية للقرفة.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرفة من النباتات التى لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا لفوائدها المتعددة فى كثير من المجالات، فهى من أحسن التوابل التى تستخدم فى الطعام، ولها فوائد مهمة لصحة الجسم، فضلا عن ذلك فهى تحمى من الأمراض السرطانية وتعمل كـمسكن للألم، حسبما ذكر موقع "healthline". 10 فوائد صحية للقرفة

القرفة 1- تقلل من الإصابة بانتشار سرطان الدم والقولون. 2- تنظم مستوى السكر فى الدم. 3- تساعد فى حل مشاكل الأسنان فتعمل كـمسكن لألم الأسنان من خلال وضع عجينه القرفة بالعسل ومعجون الأسنان وتوضع على منطقة الألم. 4- تعمل كمنبه للعقل وتحسين الوظائف الدماغية والذاكرة. 5- تمنع تجلط الدم وبذلك تحمى من أمراض القلب. Advertisements 6- مضاد لالتهابات المفاصل والعظام. 7- تقضى على الفطريات والالتهابات المزمنة فى المهبل. 8- تقضى على أمراض الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد الشديدة والتهاب الشعب الهوائية والربو. 9- تساعد فى حل مشاكل المعدة مثل التهابات المعدة وعسر الهضم والإسهال والحموضة. 10- تخفف ألم الحيض وألم التقلصات بعد الولادة.

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