السودان ينسق مع "الصحة العالمية" لمنع انتقال إيبولا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، أنها وضعت خطة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمنع انتقال مرض "إيبولا" إلى السودان.

وقال الدكتور بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية: "إنه سُجلت حالات لمرض "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وهي دولة جارة لجنوب السودان"، مضيفا: "نتابع الموقف جيدا"، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

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وأكد أن هناك استعدادات في المعابر والمداخل الجوية والبرية مع الولايات الحدودية لدولة جنوب السودان وفي الخرطوم وميناء بورتسودان بغرض التأكد من عدم تسجيل إلى حالات بالإصابة.

وأوضح المقبول أن الوزارة بدأت التخطيط والرصد ووضع خطط لمكافحة المرض في حال انتقل إلى السودان من جنوب السودان أو الدول الأفريقية المجاورة.

ولفت إلى توفير مراكز للعزل والإسعافات والواقية، فضلا عن تدريب الكوادر الصحية والمجتمعية للتعامل مع الموقف.