شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الرجال يأخذون قيلولة أكثر من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن الرجل يأخذ قيلولة بعد الظهر أكثر من النساء. ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" فوجد استطلاع شمل 2000 بريطاني - نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء - أن 13% من الرجال أخذوا غفوة يومية ولكن النساء كانت بمعدل 8% فقط.



وقت القيلولة

ووجدت الدراسة التى أجرتها شركة شي صن المتخصصة في مشاكل النوم، أن ربع النساء قلن إنهن لم يكن لديهن غفوة في حياتهن، مقارنة بـ16% من الرجال.

Advertisements

وقالت "ليزا أرتيس"، مستشارة مجلس النوم: "غفوة الطاقة من 20 إلى 30 دقيقة تكفي لإيقاف الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسم بالكامل وتحسين اليقظة.

وتابعت "أرتيس": "تعد الفترة الأطول فى النوم كافية لوضعك فى نوم عميق وتركك تشعر بالبهجة عند الاستيقاظ".

جدير بالذكر أن الموبايل له تأثيرات شديدة على النوم، فقد يمكن أن يؤدى استخدام الضوء فى الليل إلى اضطراب النوم، يليه العديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويمكن أن يؤثر عدم النوم فى الليل على التوازن الهرموني، والوزن، وغيرها من مشاكل الصحة العقلية والجسدية.