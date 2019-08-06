شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك تضيف بذور الشيا فى نظامك الغذائى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الشيا من الحبوب الصحية والغنية بالعناصر الغذائية للجسم، فهى تحتوى على مضادات الأكسدة والبروتين والألياف وتساعد على منع الإصابة بأمراض القلب، وتجعلك تنام بشكل أفضل، فى هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد بذور الشيا، وفقاً لموقع chatelaine.



فوائد بذور الشيا

تحتوى ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على ما يقرب من 4 جرامات من البروتين و136 ملج من الكالسيوم، أي ما يقرب من 20% من احتياجات الكالسيوم اليومية للنساء أقل من سن الخمسين، كما أنها تحتوى على 7 جرامات من الألياف، كما أنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو الأوميجا 3 النباتى.

الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك لا تشعر بالرغبة فى تناول المزيد من الطعام غير الصحى، وبالتالى هى تساعدك فى خطة إنقاص الوزن لملء معدتك وتسهيل عملية الهضم أيضاً.

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تحتوى بذور الشيا على الكثير من فيتامين C وبيتا كاروتين والسيلينيوم والمنجنيز، هذه كلها مضادات أكسدة تساعد جسمك على الدفاع عن نفسه ضد تلف الخلايا، الناتج عن عمليات الشيخوخة الطبيعية والملوثات البيئية.

الألياف تبطئ من سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، حيث إن المحتوى العالي من البروتين والفيتامينات والمعادن يحمل أيضًا فوائد صحية محتملة، لذا تقلل بذور الشيا من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

تحتوى ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على 0.094 جرام فقط من مادة التربتوفان الكيميائية التي تساعد على النوم والاسترخاء.