- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك تضيف بذور الشيا فى نظامك الغذائى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الشيا من الحبوب الصحية والغنية بالعناصر الغذائية للجسم، فهى تحتوى على مضادات الأكسدة والبروتين والألياف وتساعد على منع الإصابة بأمراض القلب، وتجعلك تنام بشكل أفضل، فى هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد بذور الشيا، وفقاً لموقع chatelaine.
فوائد بذور الشيا
تحتوى ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على ما يقرب من 4 جرامات من البروتين و136 ملج من الكالسيوم، أي ما يقرب من 20% من احتياجات الكالسيوم اليومية للنساء أقل من سن الخمسين، كما أنها تحتوى على 7 جرامات من الألياف، كما أنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو الأوميجا 3 النباتى.إنقاص الوزن
الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك لا تشعر بالرغبة فى تناول المزيد من الطعام غير الصحى، وبالتالى هى تساعدك فى خطة إنقاص الوزن لملء معدتك وتسهيل عملية الهضم أيضاً.
تحتوى بذور الشيا على الكثير من فيتامين C وبيتا كاروتين والسيلينيوم والمنجنيز، هذه كلها مضادات أكسدة تساعد جسمك على الدفاع عن نفسه ضد تلف الخلايا، الناتج عن عمليات الشيخوخة الطبيعية والملوثات البيئية.تمنع مرض السكرى وأمراض القلب
الألياف تبطئ من سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، حيث إن المحتوى العالي من البروتين والفيتامينات والمعادن يحمل أيضًا فوائد صحية محتملة، لذا تقلل بذور الشيا من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.بذور الشيا تساعدك على النوم بشكل أفضل
تحتوى ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على 0.094 جرام فقط من مادة التربتوفان الكيميائية التي تساعد على النوم والاسترخاء.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسباب تجعلك تضيف بذور الشيا فى نظامك الغذائى.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.