شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التوقف عن تناول اللحوم يعزز علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجريت على الفئران أن تناول نظام غذائى بمستويات منخفضة من حمض أمينى موجود فى اللحوم الحمراء يعزز علاجات السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" فوجد الباحثون أنه عن طريق تغيير النظام الغذائى من الممكن إدارة بعض الحالات، مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، من خلال النظام الغذائي وحده، ومع ذلك فإن دور تغذية فى منع أو علاج السرطان ليس شيئا واضحا جدا.

وقال الدكتور جاسون لوكاسال، كبير مؤلفى الدراسة: "السرطان أكثر صعوبة فى العلاج، لأنه مختلف بأشكال متعددة، لذلك بدأنا للتو فى فهم كيفية اتباع نظام غذائى، لأن التغذية تؤثر على ذلك".

ووجد الباحثون أن حمضا أمينيا يسمى "الميثيونين" موجود فى اللحوم يسبب مشاكل فى علاج السرطان.

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اللحوم-الحمراء

الميثيونين ضرورى لخلايانا لتعمل، ويشير الخبراء إلى أنه حمض أمينى أساسى لأن أجسامنا لا يمكنها تصنيعه، ويحتاج الناس إلى تناوله من خلال الطعام الذى يتناولونه.

تحتوى العديد من الأطعمة على الميثيونين، لكن اللحوم والبيض تحتوى على مستويات عالية بشكل خاص.

وهذه الأحماض الأمينية أثارت اهتمام الباحثين لسنوات عديدة، وعلى سبيل المثال وجدت دراسة نشرت فى عام 1993 أن منع استهلاك الميثيونين يطيل عمر الفئران.

وأضاف الباحثون أن زيادة نسبة "الميثيونين" تسبب مشاكل لأدوية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعى عند علاج السرطان، ويفضل تناول الخضراوات والفواكه بدلاً من اللحوم والبيض.