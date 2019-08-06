شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للبطيخ هتخليه فاكهتك المفضلة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ من أفضل الفواكه الصيفية وهو من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ويعمل على ترطيب الجسم، لأنه يحتوى على كمية كبيرة من المياه، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تتناول البطيخ يومياً فى فصل الصيف، وفقاً لموقع chatelaine.



فوائد البطيخ

فوائد البطيخ

البطيخ مفيد لصحة قلبك

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من فيتامين (C) ، والذي يمنع تصلب الشرايين ويعمل على زيادة مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، وكل هذه العوامل يمكن أن تساعد في منع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

يمنع سرطان البروستاتا

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من اللايكوبين، مما يمنحها نفس الصبغة الحمراء مثل الطماطم، والليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمت دراستها على نطاق واسع لقدرتها على حماية الرجال من سرطان البروستاتا، ومضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ قد تساعد في الوقاية من السرطان.

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البطيخ غني بفيتامين B1

يضمن هذا الفيتامين وجود نظام عصبي صحي وعدم وجوده - المعروف باسم نقص الثيامين - يمكن أن يؤدي إلى الارتباك وفقدان الذاكرة.

البطيخ يزيد من إنتاج الأرجينين

يحتوي البطيخ على حمض أميني فريد من نوعه يسمى سيترولين، والذي تستخدمه أجسامنا لتصنيع حمض أميني آخر يسمى أرجينين، يلعب الأرجينين دورًا مباشرًا في حجم واتجاه تدفق الدم في الجسم.

البطيخ وجبة خفيفة مثالية بعد ممارسة الرياضة

يحتوى البطيخ على المياه بنسبة 92 %، وهو أيضا غنى بالمغنيسيوم والبوتاسيوم،غالبًا ما نفقد هذين المعدنين ، جنبًا إلى جنب مع الصوديوم ، في عرقنا أثناء التمرين ، ويجب تجديدهما على الفور.