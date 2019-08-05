فيديو.. التدعيمات تزين عودة أندية الإمارات والسعودية لدوري الأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعدت أندية الإمارات والسعودية بالشكل الأمثل لاستئناف بطولة دوري أبطال آسيا، التي تعود من دور الـ16.

وشهد الصيف الجاري تدعيمات قوية للأندية الإماراتية والسعودية على مستوى الصفقات، وأيضاً على صعيد الأجهزة الفنية والمدربين.

الوحدة الإماراتي تعاقد مع مدرب جديد هو الهولندي موريس شتاين، كما ضم اللاعب الأوروجواياني نيكولاس، ليكون رابع الأجانب، بجوار تيجالي وريم وليوناردو.

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من جانبه احتفظ النصر السعودي بالأجانب الأربعة، بناء على طلب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق.

وسيغيب المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى عن "العالمي"، بسبب مشاركتهما مع بلديهما هذا الصيف في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي أبرز جوانب استعدادات الأندية الإماراتية والسعودية للعودة إلى منافسات البطولة الآسيوية.