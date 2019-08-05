ارتفاع عدد المصابين بالحصبة في أمريكا إلى 1172

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رويترزالإثنين 2019/8/5 10:43 م بتوقيت أبوظبي
الحصبة شديدة العدوى وتؤدي إلى الوفاة
ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 8 إصابات جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1172، وذلك في أسوأ تفشٍّ للمرض منذ 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى، والذي قد يؤدي إلى الوفاة، في 30 ولاية حتى أول أغسطس/آب الجاري.
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