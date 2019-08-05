شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الحمل يعدى على خير.. 5 أكلات ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فترة الحمل حتى نهايتها لا بد من تناول بعض الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الام والجنين، وتساعد على النمو بشكل صحى بعيدا عن التشوهات الخلقية، كما ينصح بتجنب بعد الأكلات التى تؤثر على صحة الجنين وقد تزيد من المخاطر الصحية أثناء فترة الحمل.

وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فأن هناك بعض الأكلات التى ينصح بتجنبها اثناء فترة الحمل وهى:

1: ينصح بتجنب بعض أنواع الاسماك ومنها "التونة، الماكريل"، والاسماك النيئة مثل السوشى حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الزئبق الذى يؤثر على صحة الجهاز العصبى عند الطفل.

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2:ينصح بتجنب اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، السجق، السوسيس،البسطرمة"، وغيرها من اللحوم التى تؤثر على صحة الأم والجنين وقد تسبب التشوهات الخلقية.



مايونيز

3:ينصح بتجنب المايونيز حيث انه يحتوى على بعض المواد التى تؤثر على صحة ونمو الجنين وتزيد من المخاطر الصحية له.

4:ينصح بتجنب تناول البيض النئ، فعلى الرغم أن البيض غنى بالبروتين والفيتامينات التى تعزز صحة الأم وتساعد على نمو الجنين ولكن تناوله نئ يسبب عدوى السالمونيلا التى تؤثر على صحة الجسم وتضعف الجهاز المناعى.



بيض نئ

5:يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين فقد تسبب تأخر النمو عند الجنين وتعرضه للتشوهات الخلقية، وينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.