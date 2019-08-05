شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية للسخونية عند الأطفال منها البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى أو السخونية من المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال، وعندما يعاني الطفل من الحمى قد يحتار الآباء والأمهات فى إيجاد طريقة سريعة لخفض درجة الحرارة، بخلاف الكمادات الباردة والأدوية الخافضة للحرارة، فى هذا التقرير نقدم 5 علاجات طبيعية للحمى عند الأطفال، وفقاً لموقع parenting .

الحمى هي آلية الجسم للدفاع عن النفس لمكافحة الالتهابات والفيروسات، عندما ترتفع درجة حرارة الجسم ينتج خلايا دم بيضاء توفر الحماية ضد العدوى وتمنع نمو الفيروس أو البكتيريا، ولكن على الرغم من أهمية السخونية إلا إن زيادتها عن الحد قد تؤثر على دماغ الطفل، لذا يجب علاجها وتخفيضها.

5 طرق طبيعية لعلاج الحمى عند الأطفال

كثير من الأطفال يعانون من الحمى أثناء التسنين أو إذا كان طفلك يعاني من البرد، فمن المحتمل أن يصاب بالحمى، وكذلك يمكن أن ترتفع حرارته بعد التطعيم، فيما يلي بعض العلاجات الفعالة للحمى عند الأطفال.

فرك البصل على قدمى الطفل

البصل لا يساعد فقط في خفض درجة حرارة الجسم ولكن أيضا يخفف من آلام الجسم أثناء الحمى، ما عليك سوى قطع بصلة واحدة كاملة إلى شرائح رفيعة وفرك 2 إلى 3 قطع على قدمي طفلك لبضع دقائق، قد تتكرر هذه العملية مرتين في اليوم لتقليل الحمى.

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الاستحمام بماء الزنجبيل

الزنجبيل قادر على قتل البكتيريا المسؤولة عن الحمى عند الأطفال، يساعد في التعرق الذي يساعد بدوره على إزالة حرارة الجسم والسموم.

أضيفى حوالي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ، وقومى بتقليبه جيداً، يمكنك إعطاء طفلك المريض حمام زنجبيل دافئ، حيث يساعده على التعرق ويقلل حرارة الجسم ويطرد السموم، ولكن تجنب ملامسة عيون طفلك.

شاي البابونج

شاي البابونج هو علاج جيد للحمى، اغلي الماء وانقعى أوراق شاي البابونج لمدة دقيقة ثم أضيفى العسل واعطى طفلك يشربه مرتين في اليوم.

عصير الليمون بالعسل

فيتامين C في الليمون يقوي مناعة الجسم، العسل يوفر لجسمنا التغذية. مزيج من الاثنين فعال في الحد من الحمى، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى ملعقة كبيرة من عصير الليمون ومزجها جيداً للتخلص من الحمى.

تدليك طفلك بزيت الخردل والثوم

زيت الخردل والثوم يقللان من الحمى بشكل فعال ويخففان الألم في الجسم ويساعدان في التعرق لإزالة السموم من الجسم، قومى بتسخين ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل وأضيفى ملعقة كبيرة من معجون الثوم، ودلكي أرجل الطفل وظهره وعنقه لمدة 5 دقائق بهذا الخليط.