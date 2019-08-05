5 حيل بسيطة للتخلص من لدغات الناموس

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد عدد الحشرات المؤذية للإنسان خاصة الناموس، ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن خبراء أمراض جلدية، ٥ خطوات للتخلص من الناموس ولدغاته، من طريقة اختيار الملابس إلى العطور.

1. اختيار الملابس بعناية

الملابس ذات الألوان الفاتحة هي الأفضل، مثل الأبيض والكاكي والبيج والزيتوني، لأن الألوان الداكنة أو الزاهية تجذب الحشرات.

اختر الأقمشة الفضفاضة لأن الملابس الضيقة لن تحميك، ويمكن للناموس أن يلدغ من خلال الأنسجة السميكة جدًا مثل الجينز.





2. طارد الحشرات

قم بوضع طارد الحشرات قبل ارتداء ملابسك، وتأكد من وضعه على أذنيك ومعصميك وكاحليك، لأن الناموس يلدغ في المناطق التي يكون فيها الجلد أرق والأوعية الدموية أقرب إلى السطح.

رشّ ملابسك برذاذ الناموس المصنوع من مواد طبيعية، ويوصى أيضًا بالرش حول بابك قبل الخروج، لأن الناموس غالبًا ما ينتظر على الأبواب والنوافذ.





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3. تخلص من الماء الراكد في حديقتك

توصي جمعية مكافحة الحشرات البريطانية بالتخلص من أي مياه دائمة في حديقتك، التي يتكاثر حولها الناموس.

حتى المصارف المغلقة أو قوالب النباتات التي تتجمع بها المياه يمكن أن تكون كافية للتكاثر، وإذا كان لديك بركة ولا تريد التخلص من المياه بها، يمكنك محاولة إضافة أسماك آكلة للناموس مثل السمك الذهبي أو الكوي أو إضافة نافورة أو مضخة للحفاظ على حركة المياه.





4. لا تكن ذا رائحة مغرية

بعض الناس أكثر جاذبية للناموس بسبب فصيلة الدم (أصحاب فصيلة الدم "أ" أكثر جذبا للناموس).

أيضًا إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو معدل الأيض، يرجح أن تكون عامل جذب للناموس.

بعض العطور تجذب الحشرات، لذا بعد التمرين يمكنك الاغتسال بجل استحمام معطر بالليمون والمرطب بدلاً من الأزهار.

5. احرق زيت السترونيلا، وليس الشموع

ثاني أكسيد الكربون الناتج عن اللهب يجذب الحشرات، لكن هذا النوع من الزيوت أقوى بـ3 أضعاف من الأشياء المعتادة في طرد الحشرات المزعجة.



