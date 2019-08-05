12 نصيحة لمواجهة آلام العظام خلال مناسك الحج

أيام معدودة تفصلنا عن أداء فريضة الحج، وخلال أداء المناسك يتعرّض الحجيج لكثير من المشكلات الصحية، أبرزها آلام العظام التي يعاني منها أساساً المسنون والمصابون بالسكري وضغط الدم.

وقال الدكتور خالد عمارة، استشاري جراحة العظام بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية": "بالنظر إلى أن غالبية الحجيج من كبار السن، هناك نوعان من الإصابات، الأولى تتعلق بالعمود الفقري، والثانية هشاشة العظام".





ووجّه عمارة نصائح عدة لمرضى العظام والعمود الفقري الذين يؤدون فريضة الحج، كالتالي:

1- الانتباه خلال السير مسافات طويلة، وارتداء حذاء مناسب يمتص الصدمات.

2- عدم المشي في الأماكن المظلمة، والحرص على استخدام العكاز.

3- استعمال المصاعد، والانتباه جيداً عند النزول والصعود بالدرج.

4- عدم حمل الأثقال الكبيرة على الظهر.

5- النوم على الأرض مباشرةً.





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وبالنسبة للمصابين بهشاشة العظام، دعا استشاري جراحة العظام إلى اتباع هذه التدابير:

1- تفادي الدخول في الازدحام الشديد، والحرص على عدم السقوط أو الانزلاق الذي يؤدي إلى الكسر.

2- المحافظة على التغذية السليمة الغنية بالـ"كالسيوم" والمعادن، مع التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية.

3- الإكثار من شرب الماء والسوائل.





وطلب الدكتور خالد عمارة، استشاري جراحة العظام بالقاهرة، من الحجيج اتباع الإجراءات التالية:

1- تناول الأدوية المضادة للالتهابات ومسكّنات الألم، بعد مراجعة الطبيب، وخصوصاً مرضى السكري والضغط.



2- استخدام دعائم ومشدات للركبتين أو الكاحل، والجلوس على كرسي متحرك عند الشعور بتعب أثناء أداء المناسك.

3- عدم إجهاد العضلات وأخذ القسط الكافي من الراحة.

4- في حال حدوث تورّم نتيجة تمزق أو التواء، يجب استخدام الكمادات الباردة أو الثلج في أول 3 أيام من الإصابة، واستعمال المشدات الضاغطة لضبط المفصل، مع أخذ العلاج الدوائي المناسب.



