شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جورجيا: زيت القطن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن زيت القطن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل مستوى الكوليسترول.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون إن هناك نوعين من الكوليسترول: الكولسترول العالي الكثافة (HDL) المعروف أيضا باسم الكولسترول "الجيد" ، والكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) ، الذي يصفه الناس بأنه الكوليسترول "السيئ" لأنه يمكن أن يتداخل مع الدورة الدموية ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .



زيت القطن

ومع ذلك ، فقد وجد باحثون من جامعة جورجيا أن إضافة زيت القطن إلى نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول LDL "السئ" لدى الشخص.

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وأشار الباحثون إلى أن الحمية الغذائية الغنية بزيت القطن تخفض مستويات الكوليسترول الكلي بمعدل 8%، وتخفض مستويات الكوليسترول السئ LDL بنسبة 15% في المتوسط ، وتخفض مستويات الدهون الثلاثية لديهم بنسبة 30%.

وأضاف الباحثون أن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة حذرت مؤخراً من تناول الزيوت خاصة زيت النخيل لأنها ترفع مستوى الكوليسترول وتسبب تراكم البلاك على الشرايين.