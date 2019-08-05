شكرا لقرائتكم خبر عن حران وزهقان.. اعرف ازاى تتحكم فى عصبيتك فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الحر الشديد والتعب والإرهاق الذى نتعرض له فى فصل الصيف قد نصاب بحالة من العصبية الشديدة والضغط النفسى ، لذلك يقدم موقع healthline بعض النصائح لتجنب العصبية فى فصل الصيف.

1: ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الطاقة والنشاط.

2:تجنب تناول السكريات، حيث اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الاكثار من تناول السكريات يسبب سوء الحالة المزاجية والتوتر والعصبية.



الصيف

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3:الاكثار من تناول الفواكه والخضراوات بدلا من الأطعمة الدهنية، حيث تحتوى الفواكه والخضراوات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز الحالة النفسية.

4:تجنب التعرض لأشعة الشمس فى وقت الظهيرة والابتعاد عن الأماكن المغلقة التى تؤثر على الصحة النفسية.

5:الاستحمام مرتين أو ثلاثة فى اليوم فيساعدك ذلك على الاسترخاء والهدوء وتجنب العصبية.

6:اهتم بممارسة التمارين الرياضية يوميا ولكن بعيدا عن الشمس الحارقة، واختار الرياضة التى تفضلها حتى لو كانت المشى فى الليل او ممارسة اليوجا والزومبا وغيرها من الرياضات المختلفة والتى تساعد على تعزيز الحالة النفسية.