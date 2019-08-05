شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم يحتوى على مادة تمنع نمو سرطان الميزوثيليوما النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الكركم لا تقتصر فوائده فى إضافة لون ونكهة فى الأكل الهندى، لكنه يعزز مناعة الجسم ضد السرطان النادر "ميزوثيليوما".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أظهرت دراسة حديثة، أجراها علماء في جامعة ويسترن ريزيرف في اوهايو، أن الكركم ذا اللون الأصفر المميز يحتوي على جزيئات الببتيد والكركمين التي لها القدرة على وقف نمو تطور سرطان ميزوثيليوما وهو "سرطان نادر".

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وجد الباحثون أن التوابل الشائعة التي تم استخدامها لعدة قرون في المطبخ الآسيوي، مثل الكركم بلونه الأصفر المميز مع بعض جزيئات الببتيد، لها القدرة على وقف تطور ورم "ميزوثيليوما" ، وهو سرطان عدواني يصيب غشاء بطانة الرئتين، كما ان الكركمين، المعروف منذ زمن طويل بخصائصه المضادة للسرطان، عندما يكون جنبا إلى جنب مع الببتيدات يساعد علي تدمير السرطان.

وقال الباحثون إن سرطان "ميزوثيليوما"، قد يصيب العديد من أجهزة الجسم الداخلية، بما في ذلك الصدر والبطن والقلب، بالرغم من أن الأورام الخبيثة نادرا ما تؤثر على القلب، ولكن يمكن أن تعيث فسادا في الرئتين والصدر، والبطن، وهناك عامل خطر رئيسي لتطوير ورم "ميزوثيليوما"، هو التعرض للإشعاعات وهو سرطان نادر ولكن يقتل 43000 شخص حول العالم كل عام.