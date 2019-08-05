5 نصائح لتخفيف حدة الغثيان لدى الحامل

ينتاب الغثيان المرأة الحامل خلال الأشهر الـ3 الأولى، ويُطلَق عليه "الغثيان الصباحي"، وهو عبارة عن اضطرابات في أعلى المعدة تسبّب رغبةً دائمةً في التقيؤ.

وحذّرت الدكتورة ندى حامد، اختصاصي النساء والتوليد في مصر، من تكرار الغثيان واستمراره خلال الأشهر الأولى من الحمل، خوفاً على الحامل من الإصابة بالجفاف، ناصحةً الحوامل بالذهاب إلى الطبيب المتابع للتغلب على هذه المشكلة.



وقالت حامد: "يصيب الغثيان الصباحي نحو 70% من الحوامل، وقد تصاب المرأة بالغثيان في أي وقت من أوقات اليوم، وليس فقط خلال النهار لكنه يكثر عند الاستيقاظ من النوم".

وأشارت إلى عدم وجود سبب علمي ودقيق لحدوث الغثيان، لكنّ بعض الأطباء يرون أنَّها وسيلة الجسم الدفاعية لحماية الطفل من الأطعمة الضارة، أو زيادة إفرازات الهرمونات خلال الحمل، وقد يرجع السبب أيضاً إلى زيادة قوة حاسة الشم لدى النساء، ما يؤدي إلى إرهاق المعدة.

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وللتغلُّب على هذه المشكلة، تقدّم الدكتورة ندى حامد 5 نصائح بغية التخفيف من حدة الغثيان وهي:

1- تجنُّب تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة خلال اليوم، وتقسيمها إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة.

2- الابتعاد عن الوجبات الدسمة، الفلفل الحار، التوابل والأطعمة الحريفة.

3- تناول بعض أنواع الأطعمة الخفيفة والجافة، كالبسكويت، أو الشوفان عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك الأرز والبطاطا المشوية.

4- تفادي شرب الماء أو أي مشروبات أخرى أثناء أكل الطعام.

5- شرب الزنجبيل، إذ يقلّل من الرغبة في التقيؤ.