بكتيريا قاتلة تثير الذعر في مستشفيات أوروبا

تشهد أوروبا حالة من القلق بعد انتشار بكتيريا قاتلة مقاومة للمضادات الحيوية تسببت في وفاة العشرات خلال الفترة الأخيرة، وتنتشر في كثير من المستشفيات.

وذكرت إذاعة "فرانس.إنتر" أن هذه البكتيريا توجد بشكل طبيعي في بعض الأعضاء، ولكن في حال دخولها الجهاز التنفسي تكون خطيرة جدا.

ووفقا لمقال نشرته مجلة "ناتشر ميكروبيولجي" العلمية الأمريكية؛ فإن هذه البكتيريا القاتلة غير موجودة في أفريقيا وتنتشر فقط في المستشفيات الأوروبية، وتسببت في وفاة الآلاف منذ 2015.

وبحسب قائمة منظمة الصحة العالمية لمسببات الأمراض ذات الأولوية المقاومة للمضادات الحيوية، فإن هذه البكتيريا المميتة تسببت في وفاة 2094 شخصا خلال 2015 مقارنة بـ341 فقط في 2007.

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وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن هذه البكتيريا غير مضرة للأمعاء، ولكن تسبب أمراضا رئوية خطيرة عندما تدخل مجرى الدم أو الجهاز التنفسي، إذ تسبب التهابات، مثل الالتهاب السحائي.

وقال جون كريستوف لوسيه، الطبيب المسؤول عن الوقاية من الأمراض المعدية بمستشفى "بيشا" في باريس، إن المستشفيات الفرنسية أقل تأثرا بانتشار هذه البكتيريا.

وأوضح أنه في كل مرة يأتي إلى المستشفيات الفرنسية مريض من دولة جنوبية سواء الهند أو جنوب شرق آسيا أو شمال أفريقيا، يتم فحصه وعزله عن باقي المرضى إذا تم العثور على هذه البكتيريا.

وأضاف لوسيه: "الأطفال وكبار السن الذين يعانون من نقص المناعة، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه البكتيريا".

وتابع: "تمت مراقبة البكتيريا -التي تحورت على مر السنوات- عن كثب في فرنسا وأوروبا منذ عام 2005، وفي عام 2011، عُثر على 3 حالات وفاة في باريس لـ3 مرضى كانوا عائدين من اليونان".