إنفوجراف.. 3 أعراض للنوبات القلبية و4 طرق وقائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تهاجم النوبة القلبية الإنسان عندما يتعذر تدفق الدم إلى القلب، وقد تؤدي هذه النوبة إلى تلف جزء من عضلة القلب، أو حتى تدميرها كلياً.

ويرجع سبب انسداد الشرايين غالباً إلى نمط الحياة الخاطئ بدءا من الطعام الذي نتناوله، وعدم ممارسة النشاط البدني، والطريقة التي نواجه بها الضغوطات والتوترات.

ويساعد نمط الحياة الصحي في التقليل من الإصابة بنوبة قلبية أولى، أو بنوبات قلبية متتابعة، وذلك عبر الحدّ من عوامل الخطر التي تساهم في تضييق الشرايين التاجية المسؤولة عن تزويد القلب بالدم.

الإنفوجراف التالي يوضّح أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بنوبة قلبية وطرق الوقاية منها:



