طريقة إعداد وتحضير ترافل الشوكولاتة بالمكسرات للعيد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير ترافل الشوكولاتة بالمكسرات للعيد

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جوز الهند : ربع كوب

- الشوكولاتة : ربع كوب (باردة)

- لوز : ربع كوب (محمص ومفروم) طريقة تحضير ترافل الشوكولاتة بالمكسرات للعيد ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.

اضيفي للكريمة حبيبات الشوكولاتة و الزبدة و حركي حتى تذوب و يصبح المزيج ناعما.

ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين.

ازيلي الطبق من الثلاجة و شكلي كرات صغيرة منه.

اغمسي الكرات باللوز المحمص و جوز الهند و الكاكاو البودرة لتصنعي تشكيلة.

ضعي الكرات في طبق التقديم و قدميها باردة إلى جانب القهوة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالشوكولاتة

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