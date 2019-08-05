طريقة إعداد وتحضير تارت الشوكولاتة والفستق الحلبي لضيافة العيد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تارت الشوكولاتة والفستق الحلبي لضيافة العيد

- للتارت : الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (مذوبة)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

طحين : كوب وربع - مقادير الحشو : الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

الزبدة : ملعقة كبيرة

فستق حلبي : ربع كوب (مفروم)

طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والفستق الحلبي لضيافة العيد 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وضعي شبك الفرن في المنتصف. 2. اخلطي الزبدة مع السكر والملح في وعاء. 3. أضيفي الطحين واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة. 4. مدّي العجين على سطح مرشوس طحين و قطعيها دوائر بواسطة القطاعة وضعي الدوائر في صينية كب كيك ميني واضغطيها لتصنعي حفرة وسط كل دائرة. Advertisements 5. غطي الصينية بورق البلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. 6. ثم أخرجيها من الثلاجة واصنعي ثقوباً بواسطة الشوكة في العجين. 7. أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية. 8. لتحضير الحشو ضعي الشوكولاتة المفرومة في وعاء وذوبيها بحمام مائي ثم اضيفي الزبدة وحركيها حتى تمتزج ويصبح الخليط ناعما. 9. وزعي خليط الشوكولاتة في حبات التارت ووزعي الفستق الحلبي. 10. اتركيها لتبرد وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالشوكولاتة

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