طريقة إعداد وتحضير إيدام البطاطس مع كرات اللحم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير إيدام البطاطس مع كرات اللحم

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بقسماط : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير طماطم : كوب

- مرق خضار : كوب (أو دجاج)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير إيدام البطاطس مع كرات اللحم اخلطي اللحم المفروم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والبصل المبشور والبقسماط جيداً.

شكلي كرات من اللحم بحجم متوسط.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وحمري كرات اللحم.

ضعي البطاطس والجزر في قدر مع المرق وعصير الطماطم وتبلي بالملح.

أضيفي الجزر واتركي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة.

أضيفي كرات اللحم المحمرة واتركي المزيج لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج تماماً مع البطاطس والجزر.

وزعي البقدونس المفروم وقلبي ثم اسكبي الايدام في طبق التقديم وقدميه إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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