طريقة إعداد وتحضير كبسة اللحم بالموزات



مقادير كبسة اللحم بالموزات

- لحم غنم : 1000 gr (موزات)

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- الزيت : ربع كوب

- البصل : 3 pcs (شرائح)

- الثوم : 6 pcs (مهروس)

- بندورة : 2 pcs (شرائح)

- الفلفل الأخضر : 2 pcs (شرائح)

- الفلفل الأحمر : 2 pcs (شرائح)

- الليمون الاخضر : 2 pcs

- الكركم : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كارى : ملعقة صغيرة

- لومى : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- لوز : ربع كوب (للتزيين)

- زبيب : ربع كوب (للتزيين)

- لبن زبادي : كوبان (للتقديم)

طريقة تحضير كبسة اللحم بالموزات

1. اغسلي الأرز، ثم انقعيه في ماء مملح لمدّة 15 دقيقة.

2. في طبق صغير، ضعي الكركم والقرفة والهيل والكمون والكاري واللومي والملح والفلفل. قلبي البهارات، ثم انثري نصفها على اللحم، واحتفظي ببقية المقدار للأرز.

3. في قدر متوسطة الحجم، سخني الزيت على نار متوسطة، أضيفي اللحم وشوحيه إلى أن يتغيّر لونه ويجف ماؤه، ثم اخرجي قطع اللحم ودعيها جانباً.

4. أضيفي البصل والثوم، قلبي ليصبح لونهما ذهبياً.

5. أضيفي البندورة، قلّبي لثواني، ثم ضعي قرن الفلفل الأخضر وحبة الفلفل الأحمر واللومي والمعجون. أعيدي قطع اللحم، قلّبيها، واغمري اللحم بالماء. دعيه على نار قوية إلى أن يغلي، ثم غطي القدر ودعي اللحم يطهى لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، وذلك إلى أن ينضج تماماً.

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6. استعملي ملعقة ذات ثقوب، أخرجي قطع اللحم بهدوء من المرق.صفّي المرق وأعيديه إلى القدر.أضيفي المزيد من الماء ليصبح المرق بمقدار 5 أكواب.

7. ضعي المرق على النار ليغلي، أضيفي بقية مقدار البهارات. ودعي المرق يغلي.

8. صفّي الأرز وأضيفيه إلى المرق ودعيه يغلي إلى أن يتشرّب المرق.

9. غطي القدر واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو إلى أن ينضج الأرز.وزّعي اللوز والزبيب.وقدّميه مع اللبن الزبادي.