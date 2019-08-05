القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة المكرونة بالخضار وجبن الحلوم

- معكرونة : عبوة (لولبية)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- جبنة الحلوم : كوب (مقطعة مكعبات)

- زيتون أسود : كوب

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون) طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار وجبن الحلوم اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وضعيها في طبق.

أضيفي الطماطم الكرزية والبقدونس والزيتون الأسود وجبن الحلوم.

اخلطي الزيت وعصير الليمون والملح والفلفل والثوم والأوريغانو وأضيفي المزيج فوق السلطة.

حركيها حتى تمتزج المكونات وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالخضار وجبن الحلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.