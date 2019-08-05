طريقة إعداد وتحضير فطائر النقانق بعجينة البف باستري

القاهرة - لايف ستايل

مقادير فطائر النقانق بعجينة البف باستري

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- النقانق : 12 حبة (بقري)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الخل : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حبّ البركة : ملعقة كبيرة طريقة تحضير فطائر النقانق بعجينة البف باستري مدي مربعات عجين البف باستري في صينية.

ضعي في كل مربع حبة نقانق وأغلقي العجينة على شكل رول.

شرحي العجينة بواسطة سكين حادة من الوجه.

اخلطي البيضة مع الخل والملح وادهني وجه العجين المحشو فيها بواسطة فرشاة.

وزعي حبة البركة عليها.

ضعي الفطائر في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تنفش العجينة وتصبح ذهبية.

قدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم

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