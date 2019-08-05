طريقة إعداد وتحضير ساندويش النقانق بالخضار

القاهرة - لايف ستايل

مقادير ساندويش النقانق بالخضار

- النقانق : 5 حبات (نقانق لحم بقر/ مقطع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الثوم : فص (مهروس)

- طماطم : 1 حبة (مفروم)

- الفطر : ربع كوب (مقطع شرائح)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الكاتشاب : كوب

- خبز الصمون : 4 أرغفة (خبز الفينو)

طريقة تحضير ساندويش النقانق بالخضار 1. قلبي في مقلاة على النار النقانق المقطع، مع الزيت حتى يتحمر النقانق. 2. ثم أضيفي، البصل، والجزر، والثوم، والطماطم، والفطر، ورشة من الفلفل الأسود، والملح، واتركي الخليط حتى تذبل الخضار. 3. ادهني قاع الخبز بالكاتشاب، ثم احشيه بخليط النقانق وقدميه كوجبة جانبية. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل

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