طريقة إعداد وتحضير معجنات النقانق بالكاتشب



مقادير معجنات النقانق بالكاتشب

- خميرة : ملعقة صغيرة (فورية، مقادير العجينة)

- ماء فاتر : كوب ونصف (مقادير العجينة)

- دقيق : 3 اكواب (مقادير العجينة)

- الزيت : نصف كوب (مقادير العجينة)

- حليب بودرة : 3 ملاعق (مقادير العجينة)

- سكر : ملعقة (مقادير العجينة)

- النقانق : 10 حبات (المقطعة إلى أنصاف، حشو النقانق)

- الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة (حشو النقانق)

- ملح : ملعقة صغيرة (حشو النقانق)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (حشو النقانق)

طريقة تحضير معجنات النقانق بالكاتشب

1. اخلطي الخميرة مع الماء الفاتر، من ثم أضيفي الخليط إلى الدقيق والزيت والحليب البوردة وملعقة السكر.

2. اعجني الخليط، باستخدام يديك أو العجانة، من ثم اتركي العجينة لمدّة 30 دقيقة لتتخمّر وتستريح.

3. تبلي النقانق بالملح والفلفل، من ثم ادهني العجينة بــ"الكاتشب"، وأضيفي النقانق، من ثم اخبزي العجينة في فرن ساخن.

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* ملاحظة: للحصول على عجينة صحية، يمكن استبدال الدقيق الأسمر بالدقيق العادي.

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