شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الشلل الدماغى.. أسبابه وأعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل الدماغي هو مجموعة من الإعاقات المرتبطة بالحركة، والتي يمكن أن تؤثر على مناطق مختلفة من الجسم، ولكن ما الذي يسبب الشلل الدماغي وما أعراض الإصابة به، وكيف يتم علاجه؟..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع Net doctor.



الشلل الدماغى

س: ما هو الشلل الدماغي؟

يشير مصطلح "الشلل الدماغي" إلى مجموعة من الإعاقات المرتبطة بالحركة، وكلمة "دماغي" تعني الدماغ و "الشلل" تعني ضعف أو نقص السيطرة على العضلات.

س: ما الذي يسبب الشلل الدماغي؟

الشلل الدماغي ليس مرضاً معدياً، وعادة ما يكون بسبب إصابة أو تغيرات في الدماغ النامي للطفل قبل أو أثناء الولادة، أو في بعض الأحيان في الأسابيع أو الأشهر الأولى من الطفولة.

وعلى الرغم من وجود عدد من النظريات حول سبب حدوثه، إلا أن معظمهم يوافق على أن السبب في ذلك هو نقص إمدادات الدم ونقص الأكسجين إلى أجزاء من الدماغ، وهذا بدوره يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ.

تشمل المحفزات المحتملة للشلل الدماغى أمراضًا مثل الحصبة الألمانية والتهاب السحايا أو الإصابة العرضية للمخ الناجمة عن صدمة في الرأس.

س: ما هي أنواع الشلل الدماغي؟

هناك أربعة أنواع رئيسية من الشلل الدماغي:

• الشلل الدماغي التشنجي

هذا هو أكثر أنواع الشلل الدماغي شيوعًا ، حيث تكمن الصعوبة الرئيسية في تيبس العضلات أو ضيقها عندما يحاول الشخص التحرك.

• الشلل الدماغي الشبحي

حركات غير منضبطة وغير منتظمة للجسم.

• الشلل الدماغي الرنحى

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هذا هو النوع الأقل شيوعًا من الشلل الدماغي وعادةً ما يظهر كحركات غير مستقرة ومهتزة (ارتعاش).

• نوع مختلط الشلل الدماغي

حيث يضم مزيج من الأنواع السابقة من الشلل الدماغي.

س: ما العلامات المبكرة للشلل الدماغي؟

على الرغم من أن كل شخص مصاب بالشلل الدماغي لديه مجموعة فريدة من الأعراض، فإن العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة الشلل الدماغى تشمل:

-صعوبات التغذية المبكرة.

-تأخر نمو الطفل.

-ضعف السيطرة على العضلات.

-تيبس العضلات.

-ضعف التنسيق والحركة.

على الرغم من أن أي تلف في الدماغ قد يكون موجودًا لن يتفاقم مع مرور الوقت ، إلا أن التأثير على الجسم قد يصبح أكثر وضوحًا مع تقدم العمر ، تظهر صعوبات في الحركة والكلام.

س: كيف يتم علاج الشلل الدماغي؟

لا يوجد علاج للشلل الدماغي ، ولكن هناك مجموعة من العلاجات المتاحة للمساعدة في علاج العديد من الأعراض علاوة على أجهزة تقويم العظام لتصحيح التشوهات ودعم المفاصل الضعيفة يمكن أن يساعد الدواء أيضًا في علاج تصلب العضلات وتشنجاتها.