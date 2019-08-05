القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الظهير جونيور فيربو رابع صفقات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد مع الفريق الكتالوني قادما من مواطنه ريال بيتيس.
وانتقل فيربو إلى برشلونة قادما من بيتيس مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونا كمتغيرات، ووقع على عقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024.
ويبلغ فيربو من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويلعب لمنتخب إسبانيا الشباب رغم أصوله الدومينيكانية.
وكان الظهير الأيسر أحد العناصر المؤثرة في الفوز الذي حققه ريال بيتيس الموسم الماضي على برشلونة في الدوري الإسباني بنتيجة 4-3، حيث سجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء مميزا.
وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن جونيور فيربو.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. معلومات عن جونيور فيربو صفقة برشلونة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.