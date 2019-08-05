فيديوجراف.. معلومات عن جونيور فيربو صفقة برشلونة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الظهير جونيور فيربو رابع صفقات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد مع الفريق الكتالوني قادما من مواطنه ريال بيتيس.

وانتقل فيربو إلى برشلونة قادما من بيتيس مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونا كمتغيرات، ووقع على عقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024.

ويبلغ فيربو من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويلعب لمنتخب إسبانيا الشباب رغم أصوله الدومينيكانية.

وكان الظهير الأيسر أحد العناصر المؤثرة في الفوز الذي حققه ريال بيتيس الموسم الماضي على برشلونة في الدوري الإسباني بنتيجة 4-3، حيث سجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء مميزا.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن جونيور فيربو.