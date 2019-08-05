قرية جنوب بولندا لا تنجب سوى الفتيات والعمدة يَعد بمكافأة كبيرة لمن تلد ذكرًا

وعد عمدة قرية في جنوب غرب بولندا بمفاجأة لمن تنجب ذكراً في القرية التي لم تشهد سوى إنجاب فتيات منذ نحو عقد.
لا تعلم السلطات في قرية ميجشي أودرزنسكي، التي يقطنها نحو 300 شخص، سبب عدم إنجاب ذكور هناك منذ 2010، إلا أن المسؤولين بدأوا في القلق بشأن شغل المهن الزراعية التي تتطلب ذكورًا.
وقال العمدة راجمون فريشكو، وهو أب لفتاتين لتلفزيون "تي في ان 24"، أمس الجمعة، إن لديه مفاجأة سارة لمن تنجب صبياً.
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من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس المحلي كريستينا زيدزياك، أن 10 فتيات ولدن منذ 2010.
يُذكر أن الإحصائيات تظهر أن البولنديات في عموم البلاد يلدن ذكورًا أكثر من إناث، ففي 2017 ولد 207 آلاف ذكر مقابل 196 ألف مولود أنثى.
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