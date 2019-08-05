بوريس جونسون يظهر مع كاري سيموندز في مطعم إيطالي

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع صديقته كاري سيموندز في مطعم إيطالي الليلة الماضية.

وقضى الثنائي ليلة رومانسية في مطعم "ماما ميا" الإيطالي في شرق شين، جنوب غرب لندن، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان شوهد الثنائي بوريس وكاري خارج المطعم الإيطالي، ويبدو أن سيموندز كانت تمسح برفق على سترة بوريس.

وبعد محادثة قصيرة، دخل الثنائي في سيارة معًا.

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وكان جونسون وسيموندز، وهما أول ثنائي غير متزوج يُقيمان في داونينج ستريت، أزالا الأثاث القديم لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في وقت سابق من ذلك اليوم.

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واختار الثنائي الإقامة في الشقة الأكبر المكونة من أربع غرف نوم في رقم 11 داونينج ستريت بدلاً من مقر الإقامة الرسمي الأصغر في رقم 10، والذي يتخذه المستشار البريطاني الجديد ساجيد جافيد.

وانفصل بوريس عن زوجته الثانية مارينا في سبتمبر بعد طرده من منزل العائلة ومن المتوقّع على نطاق واسع أن يقترح الزواج على كاري بمجرد الإنتهاء من طلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وكان جونسون وسيموندز يعيشان معًا في شقتها في كامبرويل، جنوب لندن، وفي الأماكن العامة، احتفظت كاري بمسافة بعيدة عن رئيس الوزراء، ولم تحضر الحفل الذي انتُخب فيه، ووقفت في نهاية داونينج ستريت تراقبه وهو يلقي خطابه الأول خارج رقم 10.

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