شكرا لقرائتكم خبر عن "التخميس" بدم الأضحية خطر داهم على صحتك.. اعرف أضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد أيام قليلة نحتفل بعيد الأضحى المبارك، وتشهد الشوارع بكل مكان ذبح الأضحيات، وتظهر سلوكيات خاطئة يقوم بها بعض الأشخاص.

وهناك عادة خاطئة يرتكبها الكثير من الشخاص وهى "التخميس بالدم" أى وضع كف يده بدم الأضحيه وعمل علامات على الحوائط، وهنا يكمن الخطر الداهم على الصحة.



دم الاضحية

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وأكد موقع webmed أن هناك العديد من الأمراض الخطيرة التى قد تنتقل إلى الانسان عند ملامسه دم الحيوانات وجلودها لأنها تكون ممتلئة بالبكتيريا والفطريات التى قد تصيب الجلد بالأكزيما والتصبغات وأيضا الالتهابات الخطيرة.

وقد تؤدى ملامسة دم الأضاحى إلى الإصابة بقروح جلدية خطيرة تحتاج إلى مدة طويلة من العلاج، أيضا قد يتعرض الجلد للإصابة بفيروس السنط والذى ينتقل من شخص لآخر فهى عدوى سريعة الانتقال، ويجب سرعة غسل الايدى وتطهيرها جيدا عند ملامسه دم الأضحية وعدم اللهو بها لأنها كلها عادات خاطئة لها تأثير ضار على الصحة.