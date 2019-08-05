شكرا لقرائتكم خبر عن التوت البرى يعزز علاج سرطان البنكرياس والكبد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوت البرى يحتوى على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التى تكسبه اللون الأرجوانى والقادرة على محاربة الجزور الحرة المسببة للسرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "FoxNews"، وجد علماء بريطانيون أن التوت البرى يدخل في تركيب الأدوية التقليدية، وقتل المزيد من الخلايا السرطانية في البنكرياس والكبد.



التوت البرى

وأوضح الباحثون أن التوت البرى، يتم استخدامه كتركيبة مع العلاج الكيميائي للأدوي التقليدية، وكان قادراً على القضاء على المزيد من الخلايا السرطانية في عينة سرطان البنكرياس.ولكن هناك حاجة إلي المزيد من العمل لإختبار فاعليته علي البشر.

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وقال هنري سكوكروفت من معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إنه من المبكر جدا القول من خلال هذه الدراسة المخبرية الصغيرة أن المواد الكيميائية المستخرجة من التوت لديها أي تأثير على سرطان البنكرياس في المرضى، ولكن هناك حاجة ماسة إلى أساليب مبتكرة لتحسين العلاج للأشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج لا يزال على مستوى تجريبي.

وأضاف الباحث بشير لولايد من جامعة ساوثامبتون، اننا بحاجة لبذل المزيد من البحوث لفهم كيفية إستخدام العلاج الكيميائي وحبات التوت للعمل معاً.