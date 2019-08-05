شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الحالات الحرجة فى الحج.. مهابط طيارات بالمشاعر المقدسة للإسعاف السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أفواج الحجيج الاستعداد للصعود على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ولكن هناك حجاج من كبار السن قد يداهمهم المرض وتسوء حالتهم الصحية نتيجة للزحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة، وتصبح حالتهم حرجة تحتاج إلى تدخل فورى عاجل، خاصة أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة لتأديه المناسك الخاصة بالحج.



موسم الحج

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تجهيز ٦ مهابط للطائرات لاسعاف الحالات الصحية الطارئة داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حيث أتمت وزارة الصحة السعودية تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط.

وجهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي" مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية ،مهبط مستشفى النور التخصصي ، مهبط مستشفى حراء العام) وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

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وفي المشاعر المقدسة، جهزت الصحة ثلاثة مهابط، الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ وهي المهابط التي يتم من خلاله إجلاء الحالات الصحية الطارئة داخل مكة المكرمة.

يأتى ذلك لنقل الحالات الطارئة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الاسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.