فيديوجراف.. إنجازات بيدرو تؤهله لحمل طموحات تركي آل الشيخ مع ألميريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قادت إنجازات المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مع فريق التعاون السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إلى الاعتماد عليه في مشروعه الطموح مع نادي ألميريا الإسباني.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نجح في الاستحواذ على ملكية نادي ألميريا، الجمعة، قبل أن يقوم بتعيين بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق الأندلسي.

وقاد إيمانويل فريق التعاون للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، كما احتل معه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آل الشيخ أحد أبرز الداعمين لتعاقد التعاون مع بيدرو عندما كان يتولى الرئاسة الفخرية للنادي، والتي اعتذر عنها في يونيو الماضي.

ونشر آل الشيخ صورة مؤخرا تجمعه بالمدرب البرتغالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيها لوجود تجربة جديدة بينه وبين بيدرو، قبل أن يعلن نادي ألميريا (الأحد) تولي بيدرو قيادة الفريق الأول فيه.

