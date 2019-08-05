شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة السعودية أمس عن درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج وأداء المناسك، والتى أكدت خلالها أن درجات الحرارة ستتخطى حاجز الخمسين درجة والفرصة مهيئة بقوة لسقوط أمطار وهبوب رياح شديدة، مما يتطلب إجراءات احترازية للحفاظ على صحة الحجاج للتيسير عليهم أداء المناسك بسهولة خاصة الوقوف بعرفة ورمى الجمرات بمنى.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حمله توعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بهدف توعيتهم بكافة الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.



موسم الحج

وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

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كما أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودية على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والانفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كافة الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضى، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.

وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها.