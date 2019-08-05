لقاحات بـ3 ملايين دولار من يونيسف والتحالف العالمي إلى السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت وزارة الصحة السودانية شحنة لقاحات تبلغ 45 طنًا مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والتحالف العالمي للقاحات والتحصين بقيمة 3 ملايين دولار.
وأكد وكيل وزارة الصحة السوداني، الدكتور سليمان عبدالجبار، أن الدعم مقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في إطار الشراكة لرعاية الأطفال في مجالات الصحة المختلفة خاصة التحصين.
وأشار الدكتور سليمان عبدالجبار إلى عدم حدوث أي انقطاع في تقديم اللقاحات طوال الفترات الماضية ما أسهم في تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض ومنها شلل الأطفال والحصبة ونقص فيتامين (أ) والتيتانوس وكذلك التطعيم الروتيني، وبعث رسالة طمأنة للمواطنين بتوفر مخزون استراتيجي لتنفيذ جميع الأنشطة، مثمنًا الشراكة بين الجهات الـ3.
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