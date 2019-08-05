96 اختصاصي تغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خصصت وزارة الصحة السعودية نحو 96 اختصاصيا وفنيا للإشراف على تغذية مستشفيات "منى وعرفات"، فضلاً عن 6 دورات في مجالات الحالات الحرجة والتغذية الأنبوبية.

وحرصت الوزارة على تجهيز مواقع أقسام التغذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورشحت الوزارة متخصصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة، وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات أنبوبية لتغذية المرضى و10 مستحضرات غذائية للمحتاجين طبيا و21 نظاما غذائيا للحميّات.

ومنذ غرة شهر "ذي الحجة" بدأت الوزارة بتقديم الطعام في مشعري منى وعرفات، وتقديم وجبات للمرضى، وأمّنت نحو 420 ألف وجبة غذائية كاملة للمرضى والموظفين بالمشاعر المقدسة.

وترصد 110 كاميرات ذكية موزعة في المواقع مراحل إنتاج الغذاء لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم ومراقبة إعداد وتقديم الوجبات للمرضى والمنتدبين، فيما يصل متوسط الوجبات التي تقدم يوميا إلى 28 ألف وجبة غذائية في مستشفيات المشاعر المقدسة، تشمل 185 صنفا غذائيا اختياريا.