إنفوجراف.. 8 طرق للوقاية من درجات الحرارة خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث ضربات الشمس غالبا نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو نتيجة بذل مجهود بدني في طقس شديد الحرارة ولفترة طويلة، مع عدم الحصول على كمية كافية من السوائل أو ما يمنح الجسم شعوراً بالرطوبة.

وتشكل درجات الحرارة المرتفعة أزمة كبيرة خلال الحج، خاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة، وبدون علاج فوري أو إجراءات احترازية يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة حرارة، ما يشكل خطورة على الصحة بشكل عام.

ومن أعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس: ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالصداع، والدوار، والغثيان، والإرهاق الشديد، والعطش وتشنج في عضلات البطن والساقين.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم طرق الوقاية من درجات الحرارة المرتفعة:



