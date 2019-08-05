شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث معهد الاورام..تعرف على طريقة التعامل مع حالات الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحروق واحدة من أكثر الإصابات الصعبة، الحروق تتسبب في أضرار جلدية شديدة تؤدي إلى موت خلايا الجلد المصابة، وبعد حادث معهد الأورام وما تعرض له المصابين من حروق وإصابات يجب أن نتعرف على طرق الإسعافات الأولية للحروق وعلاجها.

ويمكن لمعظم الناس التعافي من الحروق دون عواقب صحية خطيرة، حسب سبب الإصابة ودرجتها تتطلب الحروق الأكثر خطورة رعاية طبية طارئة فورية لمنع المضاعفات والموت، حسبما ذكر موقع" healthline".



اسعافات أولية يجب إجرائها عند التعرض لحروق : اسعافات أولية يجب إجرائها عند التعرض لحروق :

1- البعد عن المكان المسبب للحرق على الفور، وإذا كان حرق ناتجا عن النار يجب إطفاء الشخص المصاب بالتراب أو الماء.

2- التبريدعن طريق وضع الماء الجاري من الصنبور على المكان المصاب، لمدة 10 دقائق على الأقل أو لحين زوال الألم، ولا يجب استخدام الماء البارد أو الثلج نهائيا، لأنه يزيد من احتباس الحرارة داخل المكان المصاب ما يزيد من الألم.

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3- في حالة إصابة مساحة كبيرة، من الممكن استخدام أقمشة مبللة بالماء ثم وضعها على المكان المصاب وتكرار ذلك عدة مرات.

4- يجب تغطية المكان المصاب حتى لا يكون الجلد عُرضة للتلوث أو البكتيريا، ويُفضل استخدام شاش فازلين، المتوفر بالصيدليات، أو أي شئ لا يلتصق بمكان الإصابة.

5- لا يجب وضع أي مستحضر طبي أو حتى كريماتنفسها على المكان المصاب، لأنها قد تسبب أذى إذا استُخدمت دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كان المصاب يعاني من حساسية ضدها.