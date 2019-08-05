لو حامل بلاش ملابس ضيقة وأعرفى تأثيرها على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الملابس الضيقة قد يؤثر على صحة المرأة الحامل ويعرضها لمخاطر صحية شديدة سواء كان ارتداء البناطيل والجونلات الضيقة أو حمالة الصدر التى تؤثر على الحلمة والثدى. وحسب ما ذكره موقع standardmedia فأن ابرز المخاطر الصحية التى تتعرض لها المرأة الحامل نتيجة ارتداء الملابس الضيقة هى: 1:نتيجة ارتداء الملابس الضيقة تتعرض المرأة الحامل لحرق شديد فى المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية والتعرض للمغص الشديد مع اضطرابات الجهاز الهضمى والشعور بالألأم المستمر، لذلك ينصح بارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة للحصول على الراحة وتجنب مشاكل الجهاز الهضمى.

الحامل Advertisements 2: تتعرض المرأة الحامل للإفرازت المهبلية نتيجة الضغط الشديد على البطن والخصر مما يسبب ألم وحكة وظهور رائحة كريهة فى المهبل. 3:نتيجة ارتداء حمالات صدر ضيقة يسبب ذلك ألم شديد فى الثديين والذراعيين والظهر، لذلك ينصح بارتداء حمالة صدر واسعة وصحية للوقاية من ألم الثدى والالتهاب. 4:ارتداء الملابس الضيقة يؤثر على ضغط الدم و انتظام الدورة الدموية، فقد تتعرض الحامل لارتفاع شديد فى ضغط الدم أو انخفاضه. 5:يؤثر على الاعصاب ويسبب تشنجات العضلات، كما أن ارتداء الملابس الضيقة يسبب التهاب الجلد.

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